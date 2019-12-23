Haberler » 3. Sayfa » Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar - Haberler

Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar

Brezilya'nın Campo Grande şehrinde polis, soygun çetesinin banka soymak için inşa ettiği 60 metrelik bir tespit etti.

23.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:44 Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar
'nın Campo Grande şehrinde polis, soygun çetesinin banka soymak için inşa ettiği 60 metrelik bir tespit etti.

Brezilya'nın Campo Grande şehrinde polis, bir soygun çetesinin banka soymak için 60 metre uzunluğunda tünel inşa ettiğini tespit etti. Brezilya genelinde faaliyet gösteren çetenin çökertilmesi için, Mato Grosso eyaletinin başkentinde yapılan operasyon sırasında, 2 şüpheli öldü, 7 şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Banka soygunu konusunda uzmanlaştığı tahmin edilen çetenin, tüneli bankanın yanındaki depodan inşa etmeye başladığı ve hedeflerine ulaşmak üzere oldukları bildirildi. Soygun için kazılan tünelde fanlar bulunması gibi pek çok ayrıntının düşünülmesi dikkat çekti. Çetenin kazı sırasında çıkardığı toprağı çuvalların içinde şehir dışına çıkararak döktüğü ve bu sayede dikkat çekmediği belirtildi.

Son 6 ay içinde banka soygunlarıyla ilgili soruşturmaları yürüten komiserler Fabio Pero ve Joao Paulo Sartori'ye göre, çete Brezilya genelinde banka soygunlarında uzmanlaştı. Komiserler soygunun gerçekleşmesi durumunda hırsızların bankadan milyon doları bulacak şekilde dev bir miktarı alarak kaçabileceklerini ifade etti. - RIO DE JANEIRO

Brezilya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:13   Kars Belediyesi'nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı - Haberler
12:11   Kağızman'da kavga: 1 ölü - Haberler
12:08   Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı - Haberler
12:07   Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi - Haberler
12:05   Büyükçekmece'de pompalı tüfekli dehşet - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:50   Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü - Haberler
11:49   4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haberler
11:47   Ceren'in katilinden hakime: Beni dışarı çıkarmayın - Haberler
23.12.2019 12:19:44