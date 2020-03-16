Banka şubelerinde Korona virüs önlemi
Antalya'da yeni tip Korona virüs(KIOvid-19) önlemleri kapsamında bazı bankalar müşterileri içeriye sırayla aldı.
16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
Antalya 'da yeni tip Korona virüs(KIOvid-19) önlemleri kapsamında bazı bankalar müşterileri içeriye sırayla aldı.
Küresel bir salgın olan yeni tip Korona virüsün(Kovid-19) Türkiye 'de de görülmesinin ardından günlük hayatta pek çok işletmede önlemler alınıyor. Bu önlemlerin başında insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde alınan hijyen önlemleri. Antalya'da da bazı banka şubeleri içeride yoğunluk oluşmasını engellemek için sırayla müşterilerinin işlemlerini yaptı. Banka dışında sıraya giren müşteriler, güvenlik görevlisinin yardımıyla birer birer içeri alındı. Ayrıca banka girişlerinde Korona virüs önlemlerini içeren uyarıcı yazılar yer aldı.
Bankada işlem yaptırmaya çalışan vatandaşlardan Uğur İncik, yapılan uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, "Kendi sağlığımız kadar başkalarınınkini de düşünmeliyiz. Alınan tedbirler hepimiz için. Biz de elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnşallah virüs ülkemizde can kaybına neden olmadan etkisini kaybeder" dedi. - ANTALYA
Küresel bir salgın olan yeni tip Korona virüsün(Kovid-19) Türkiye 'de de görülmesinin ardından günlük hayatta pek çok işletmede önlemler alınıyor. Bu önlemlerin başında insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde alınan hijyen önlemleri. Antalya'da da bazı banka şubeleri içeride yoğunluk oluşmasını engellemek için sırayla müşterilerinin işlemlerini yaptı. Banka dışında sıraya giren müşteriler, güvenlik görevlisinin yardımıyla birer birer içeri alındı. Ayrıca banka girişlerinde Korona virüs önlemlerini içeren uyarıcı yazılar yer aldı.
Bankada işlem yaptırmaya çalışan vatandaşlardan Uğur İncik, yapılan uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, "Kendi sağlığımız kadar başkalarınınkini de düşünmeliyiz. Alınan tedbirler hepimiz için. Biz de elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnşallah virüs ülkemizde can kaybına neden olmadan etkisini kaybeder" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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