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Banka şubesinde silahlı soygun

Banka şubesi önünden görüntüler Banka şubesinde silahlı soygun BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

30.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:45
Banka şubesi önünden görüntüler Banka şubesinde silahlı soygun
BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.
Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesine gelen kapüşonlu şüpheli, elindeki tabancayı gösterip çalışanlardan para istedi.
Bir miktar parayı alan şüpheli, bankadan çıkarken içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekipleri ve ambulans sevk edildi.
İncelemede çantada bomba bulunmadığı anlaşılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Banka şubesinde silahlı soygun

Güncel

Kaynak: AA


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