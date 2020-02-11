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Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı

Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:10

Ankara'da bir banka şubesinden çıkan vatandaşlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konuya ilişkin düzenlemesine yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tevfik Üçbaş, EFT ücretinin düşürülmesini olumlu bulduğunu belirterek, "EFT ücretlerinin düşmesi, hem vatandaş hem de ticaretle uğraşanlar için güzel bir uygulama. Bunların daha da düşürülmesini talep ediyoruz. Daha sık aralıklarla böyle olumlu gelişmeleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"ALINMASA DAHA İYİ OLUR"

Mobil ve internet bankacılığı hesabı kullandığını anlatan Enver Kırdaş da bankalardan transfer işlemi yaparken alınan ücretlerin yüksek olduğunun altını çizdi. Kırdaş, "Bu ücretlerin düşürülmesi tüketiciler açısından olumlu. Bu ücret alınmasa daha iyi olur" diye konuştu.

"SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

İbrahim Güngör, internet bankacılığı kullandığını anlatarak, "Güzel bir gelişme, EFT ücretleri pahalıydı, bunun düşürülmesi insanlar için makul oldu. ATM'den yaptığınızda biraz makuldü. Bankadan işlem yaptırdığınızda ise yüksek ücretler alınıyordu. Sevindirici bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇ BİLE KALINDI"

Özden Bayram da banka ücret ve komisyonlarının düşürülmesinin, maliyetlerin azaltılmasının sevindirici ve olumlu olduğunu söyledi. Bayram, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bankalar yüzde 25'leri bulan çok yüksek kar oranlarıyla çalışıyor. Bu oran Avrupa'daki bankalarda yüzde 3'lerde. Bu konuda hükümet geç bile kaldı. Bu tür uygulamalar çok daha önce yapılmalıydı."

1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BDDK ve TCMB'nin konuya ilişkin düzenlemeleri, 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenleme 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek.

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Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı

Türkiye, Banka, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA


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