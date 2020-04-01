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Banka ve ATM önlerine polis bariyeri

Adıyaman'da tüm banka ve ATM'lerin önüne korona virüsü tedbirleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

01.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:43
Banka ve ATM önlerine polis bariyeri
Adıyaman 'da tüm banka ve ATM'lerin önüne korona virüsü tedbirleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

Korana virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerler bankalar ve ATM'lerin önüne yerleştirildi. Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar ile 1'er metre mesafenin korunması için bariyerler yerleştirildiği öğrenildi.

Vatandaşların banka işlemleri için banka ve ATM önlerinde sıra beklemesi halinde sosyal mesafeyi korumaları için bariyerler yerleştirildi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Banka, Polis, ATM, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Banka ve ATM önlerine polis bariyeri - Haberler

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