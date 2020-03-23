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BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE "SOSYAL MESAFE " NE DE "65 YAŞ" KURALINA UYDULAR -

İSTANBUL'da bugün banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

23.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:49
BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE
İSTANBUL'da bugün banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

Avcılar ve Esenyurt'ta yine bazı vatandaşların koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü. Esenyurt'ta bankaya giden vatandaşların sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uymadığı, 65 yaşından büyük vatandaşlarında sırada beklemesi dikkat çekti. Banka kapısına asılan "65 yaş üstü müşterilerimize yasa gereği işlem yapmayacağız" uyarısı bulunmasına rağmen sırada beklemeye devam etti. 59 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaşın 82 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşının 59 olduğunu söyleyen kişi daha sonra "82 yaşındayım. Çıkmamam gerektiğini biliyorum ama ben sağlıklıyım" diye konuştu.

PTT ŞUBELERİND EDE KUYRUK VARDI

PTT şubelerinde önünde de uzun kuyruklar olduğu ve " 1 metre kuralına" uyulmadığı görüldü. Bir vatandaş  uyardıklarını söylese de kimsenin kuralı dinlemediğini söyledi.

Avcılar'da da bazı vatandaşların "evde kal çağrısına uymayarak parklara ve bahçelere oturmaya geldiği görüldü. Banka ve halk ekmek kuyruğunda bekleyenlerin ise diğer vatandaşların aksine sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uydukları görüldü. ekmek kuyruğunda ve banka sırasında bekleyenler 1'er metre aralıklarla sırada bekledi. Ekmek için sırada bekleyen bir vatandaş "Elimizden geldiği kadar önlemlerimizi alıyoruz. Herkes aralıklarla durduk. Evdeyiz zaten dışarı çıkmıyoruz ekmek için çıktım. İş yerimiz 1 hafta izin verdi şuan için izinliyiz evdeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Parklardan görüntü

Avcılar halk ekmek ve banka sırasında 1 metre kuralı uygulayanlar

Halk ekmek sırasında ki vatandaş ile röportaj

Esenyurt'ta banka ve posta merkezi önünde bekleyen kalabalık

82 yaşındaki vatandaşla röportaj

Sıra bekleyen vatandaşla röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Avcılar, Banka, PTT, Güncel

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