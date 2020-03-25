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Banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluştu

Esenyurt'ta çeşitli banka ve PTT şubelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

25.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:08
Banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluştu
Esenyurt 'ta çeşitli banka ve PTT şubelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafe uyarısına uymaması dikkat çekti. Sırada bekleyen bazı vatandaşların da maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde yoğunluk devam ediyor. Sırada bekleyen vatandaşların hiçbir önlem almadan sıralarda beklemesi dikkat çekti. "Sosyal mesafe" kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazıları "bize bir şey olmaz" diyerek sırada beklemeye devam etti. Bankalardan bazıları korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri içeriye tek tek aldı. Bu nedenle metrelerce kuyruk oluştu. Uzun süre sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Sırada zaman zaman vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

"Virüsten korkmuyorum"

Sıraya girdiğinde önünde yaklaşık 300 kişi olduğunu söyleyen Öztürk isimli vatandaş ise" Tedirginiz ancak yapacak bir şey yok. İnsanlar korkuyor ancak işlerini görmesi lazım. Maske yok eldiven yok koruma yok bu sırada bekliyoruz. Yaşlı insanlarda yasağa uyduğunu söyleyemeyiz. Onları da bu sıralarda görüyoruz. Ben vergi borcumu ödemeye geldim" diye konuştu.

Sırada bekleyen 58 yaşındaki bir vatandaş ise, "Ben maaşımı çekmeye geldim. Ben hasta değilim ki önlem alayım. Hastalıktan virüsten korkmuyorum ben" diyerek vurdumduymazlığı gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Banka, PTT, 3. Sayfa

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