Bankacı Kardeşlerin "Zimmet" Davasında Karar

20 Kasım 2018 Salı 14:05



20 Kasım 2018 Salı 14:05

Erzurum'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla "iddaa" oynayıp kaybettiği öne sürülen İsmail Cem Odabaşoğlu ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı öne sürülen Arzu Zehra Taş'ın yargılandığı davada sanıklardan Odabaşoğlu "zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 6 ay, Taş ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsmail Cem Odabaşoğlu, sanıkların avukatı Fatih Topal ile şirket ve banka avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Odabaşoğlu'nun tutuksuz yargılanan ablası Arzu Zehra Taş ise katılmadı.Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların şirketlerin hesaplarından zincirleme şekilde değişik miktarlarda parayı zimmetlerine geçirdiklerini ve eylemlerini birden fazla sahte evrakla yaptıklarını anlatarak, "zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.Taş'ın zimmete konu parayı kovuşturma başlamadan ödemesi nedeniyle bu suçtan verilecek cezasında indirime gidilmesi gerektiğini anlatan savcı, her iki sanık hakkında her ne kadar "dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından dava açılmasına rağmen kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından bu suçlardan beraatlarına karar verilmesini talep etti.Savcı ayrıca tutuklu sanık Odabaşoğlu'nun bu halinin devamına karar verilmesini istedi.Avukat Topal, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, olayda sadece bir bankanın zarar gördüğünü ve Odabaşoğlu'nun zincirleme şekilde zimmet suçunu işlemediğini savunarak, "Müvekkilime parayı ödemesi için imkan tanınmasını istiyoruz. Çünkü cezaevinde kalırsa parayı geri ödeme durumu söz konusu olmayacaktır. Eylem basit zimmettir." ifadelerini kullandı.Odabaşoğlu, son sözü sorulunca "Pişmanım. Bu suçtan dolayı zarar gören herkesten özür diliyorum. Tahliye edilirsem bankanın zararını geri ödeyebilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Odabaşoğlu'nu "zimmet" suçundan önce 6 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası verdi.Suçun zincirleme şekilde oluştuğundan artırıma ve ardından takdir indirimi uygulayarak indirime giderek cezayı 6 yıl 3 ay hapis ve 5 gün adli para cezasına çeviren heyet, Odabaşoğlu'na "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Heyet ayrıca Odabaşoğlu hakkındaki "dolandırıcılık" suçunun "zimmet" suçu kapsamında kaldığından bu suçtan "karar vermeye yer olmadığına" hükmederek, sanığın zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı bankaya ödemesini kararlaştırdı.Odabaşoğlu hakkında suçu itiraf etmesinden dolayı hükümle birlikte tahliye kararı veren heyet, abla Taş'ı ise "zimmet" suçundan 6 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.Suçun zincirleme şekilde işlenmesi sebebiyle bu cezayı 7 yıl 6 ay hapis ve 6 gün adli para cezasına çıkaran heyet, Taş'ın zimmetine geçirdiği parayı geri ödemesini de göz önünde bulundurarak sanığın cezasını 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 gün adli para cezasına düşürdü.Heyet, Taş'a "özel belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini karara bağlayarak, bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.İddianamedenErzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan İsmail Cem Odabaşoğlu'nun 13 Kasım 2017'de şube müdürüne müşteri hesaplarından suistimal nitelikli işlemler gerçekleştirdiği itirafında bulunduğu kaydediliyordu.İddianamede, Odabaşoğlu'nun çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, bu tutarları da EFT veya havale yoluyla zimmetine geçirdiği belirtiliyordu.Odabaşoğlu'nun sahte belge tanzimiyle 3 milyon 175 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin aktarıldığı iddianamede, Odabaşoğlu'nun bu işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiği, yaptığı işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu, yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladığı ve başka yol bulamayınca banka müşterilerinden temin ettiği 1 milyon 370 bin liranın tamamı ile iddaa oynadığı ve başarısız olunca da bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığı işlemleri şube müdürüne anlattığı aktarılıyordu.İddianamede, sanık Arzu Zehra Taş'ın ise küçük kardeşinin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzülüp çalıştığı bankanın müşterisinin imzasını taklit ederek 1 milyon 298 bin lira para çektiği ve kardeşine elden teslim ettiği yer alıyordu.İddianamede, Odabaşoğlu ve Taş'ın "özel belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11 yıldan 32 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu.