Bankacılık devi HSBC, 35 bin kişinin işine son verebilir

HSBC Holdings Plc CEO'su Noel Quinn, bankanın üç yıl içerisinde 35 bin kişinin işine son verebileceğini belirterek, bu rakamın toplam çalışan sayısının yüzde 15'ine tekabül ettiğini söyledi. Quinn, çalışan sayısının 235 binden 200 bine yaklaştırılacağını öngördüğünü belirtti.

4,5 MİLYAR DOLARLIK MALİYET KISINTISI

Hong Kong protestoları ve koronavirüs gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya olan banka,4,5 milyar dolarlık maliyet kısıntısı hedefliyor. Londra merkezli HSBC karının büyük kısmını Asya'da yapıyor.

Yıllık bilanço rakamları açıklamasında konuşan Quinn, "İşimizin bazı kısımları kabul edilebilir getiri sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcıların getirisini artıracak revize edilmiş bir planın çerçevesini çiziyoruz" dedi.

HİSSELER ALTI AYIN EN SERT KAYBINI YAŞADI

Banka 4. çeyrekte 4,3 milyar dolar vergi öncesi düzeltilmiş kar elde etti. Beklenti 3,9 milyar dolar idi. HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisse senetleri altı ayın en sert kaybını kaydederek yüzde 3,2 geriledi.