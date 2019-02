Bankacılık Dışı Finans Sektörü Ekonomiye Katkısını Sürdürdü

Kaynak: İHA

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), temsil ettiği üç sektöre yönelik 2018 yılı konsolide verilerini açıkladı. FKB Başkanı Adem Duman, " 2019' un ilk yarısını dengelenme süreci olarak değerlendirdiklerini, ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle birlikte sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum" dedi.Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2018 yıl sonu konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, FKB'nin temsil ettiği üç sektörün 2018 yılı konsolide verilerine göre; aktif toplamını 143 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğünü 21 milyar TL'ye, net karını 2,7 milyar TL'ye, müşteri sayısını 4,7 milyona yükseltti."Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektöre yönelik 2018 yılı konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman, "Sektörlerimiz geçtiğimiz yıllara kıyasla 2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmaları daha fazla hissetti. Zorlu geçen yıla rağmen Birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. 2018 yılını ikiye ayırmak gerekiyor, Ağustos öncesi ve sonrası.. Ağustos öncesinde tüm sektörlerin büyümesini yüzde 10'un üzerinde beklerken, ağustos ayında yaşanan kur atağı ve faiz artışı gibi etmenler yatırım harcamalarında ve talepte düşüşe neden oldu ve doğal olarak sektörlerimizi eksi yönde etkiledi. Eylül ayında otomotiv ve elektronik finansmanı en fazla daralan alanlar oldu. Finansal Kiralama tarafında da iş ve inşaat makinalarında ciddi daralmalar yaşandı. Tüm bunlar yaşanırken, etkili birtakım önlemler alındı. Örneğin; otomotiv finansmanının önünü açan ÖTV ve KDV avantajları kısa süreli bir toparlanma oluşturdu. Yine aynı dönemde mikro kredilerde vadenin yeniden 12 takside çıkması bir canlanma oluşturdu" dedi."FKB olarak reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edeceğiz"Bu gelişmeler ışığında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını ve Türkiye ekonomisine sundukları desteği her daim sürdüreceklerini belirten Duman sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Birliğimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edecek. Sonbahar aylarında gördüğümüz dalgalanmayı geride bıraktık ve artık büyümeyi tekrar yakalama zamanı. Sektörlerimiz güçlü ve dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde. Bu vesileyle; geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirmek istiyorum."FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Duman, "2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da ülkemiz dahil küresel gelişmelerin olumsuz etkilerine karşı, finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi, yaygınlaştırılması gibi önemli alanlarda şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu en sağlıklı çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında dengelenme sürecinin devamı olarak ekonomi yönetimimizin sektörlerimizin önünü açacak düzenlemeler yapacağına inanıyoruz. Bizlerin de var gücümüzle Türkiye ekonomisini destekleyeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.Duman, "Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2018 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 60 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 68 milyar TL seviyelerini geçti. Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılı sonunda işlem hacmi 146 milyar TL; alacakları ise 31 milyar TL seviyelerini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 34 milyar TL seviyelerini geçerken; öz kaynakları ise 6 milyar 770 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri'nin 2018 yılı sonu rakamlarına göre, sektörün işlem hacmi 26 milyar TL'yi geçmiş durumda. Aktif büyüklüğü 40 milyar TL seviyesine erişirken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 4.5 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 32 milyar TL' ye ulaşmıştır" diye konuştu.2018 yılını Bankacılık Dışı Finans Sektörü açısından kısmen zorlu bir süreç olarak değerlendiren Duman sözlerine şunları ekledi: "2019' un ilk yarısını dengelenme süreci olarak değerlendirdiklerini, ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle birlikte sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum. Söz konusu düzenlemeler sayesinde, Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ'lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği büyütebiliriz. Banka dışı finansal kesimin gelişmiş ülkelerde toplam finans kesimi içerisinde payı ortalama olarak yüzde 35 iken bizde henüz yüzde 11 seviyelerinde. Bu ülkelerdeki finansal derinliği ve finansmana ulaşmadaki kolaylığı gösteren bir oran. Banka dışı finans kurumlarının sistemdeki payının artırılması için hem özel sektöre ve bireylere tanıtımı artırmak hem de özellikle KOBİ'lerin uygun finansman bulma sürecinde yaşadıkları zorlukların giderilmesi yönündeki çabalarımızı devam ettirerek, KOBİ'ler açısından gerçekten değer oluşturan teklifler sunmak istiyoruz." - İSTANBUL