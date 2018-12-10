Bankacılık Öncülüğünde Yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilgili iyimser söylemleri sonrası küresel risk iştahındaki artış dikkat çekerken, ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi FED faiz arttırım sürecinde yavaşlama beklentilerine neden olduğu için piyasalarda risk algısında görülen artış borsaları destekledi. Cuma günü Hakan Atilla davasında savcının temyiz başvurusunu geri çektiğine dair haber akışı Halkbank hisselerinde % 4.26 yükselişi desteklerken bankacılık endeksinde % 2.63 değer kazancı dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte KOZAA ve KOZAL hisselerinde sert yükselişler gözlenirken OPEC arz kesintisi kararıyla yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle havacılık sektörü hisselerinde satıcılı seyir izlendi. Bu hafta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı TL varlıklarda volatiliteyi arttırabileceği gibi kurum olarak politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesini beklemekteyiz. Bugün saat 10:00'da açıkalanacak Türkiye 3. Çeyrek büyüme verileri piyasalarca dikkatle takip edilecektir. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri negatif seyir izlemekte.

USDTRY… Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla birlikte geriledi... Geçen hafta 5.13 ile 5.45 arasında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde açıklanan ABD istihdam verilerinin beklentileri karşılamamasıyla birlikte dolara olan talebin azalması kurda geri çekilmeyi beraberinde getirdi. FED faiz arttırım beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte ABD-Türkiye net faiz farkının Türkiye lehine açılıyor olması TL varlıklardaki kısmi değerlenmeyi destekliyor.

EURTRY… Kurdaki geri çekilmeyle birlikte değer kaybetti... TL'deki kısmi değer kazancı ve paritedeki toparlanma eşliğinde değer kaybı görüldü.

EURUSD… Dolardaki düşüşle paritede toparlanma görüldü... Avrupa'da belirsizlikler sürerken yarın yapılacak Brexit oylaması bölgede stresi arttırıyor. Dolar endeksindeki çekilmeye bağlı olarak paritede 1.14 seviyesinin üzerinde seviyeler görülse de uzun vadede küresel büyümeye yönelik risklere hassas olan paritede yükselişler kalıcı olmayabilir.

XAUUSD… Dolardaki değer kaybıyla yükseldi… Altın uzun süredir yatay bantta sürdürdüğü hareketini, hem ekonomik hem de jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yukarı yönlü kırdı. ABD'de faiz arttırım hızının yavaşlayacağı beklentileri, beklenen ticaret anlaşmasının Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla zedelenebileceği endişesi, ABD- İran yaptırımları, Rusya- Ukrayna gerilimi gibi riskler altına olan talebi arttırıyor.

GLDGR… TL'deki değer kazancıyla birlikte geriledi… Ons altın fiyatlarında görülen yükselişe rağmen kurda görülen geri çekilmeyle birlikte gram altın dip seviyesinden gösterdiği ivmeli yükselişe ara verdi.

BRENT… OPEC kararıyla petrolde sert yükseliş görüldü… Cuma günü OPEC toplantısından çıkan karar ile birlikte günlük üretimin 800 bin varil kısılması petrolde arz endişeleriyle birlikte güçlü alımları beraberinde getirse de uzun vadeli görünümde petrol talebine yönelik küresel risklerin ağır basması sürpriz olmayacaktır.

S&P 500… Huawei haberleriyle birlikte endekste sert satışlar görüldü… ABD-Çin ticaret ateşkesi iyimserliğiyle kısa süreliğine toparlanan piyasalara Huawei CFO'sunun tutuklanmasının yansımaları sert satışların derinleşmesiyle devam ediyor. ABD ve Çin tarafından yapılacak açıklamalar endeks fiyatlamalarında dikkatle izlenecektir.