20.06.2019 15:00
Haberler»Ekonomi»Haber

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,18, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,71 yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
TCMB,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:46Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı
15:44Bram Graber: "Türk piyasasına ve Türkiye'deki operasyonumuza güvenimiz tam"
15:36Tarım Kredi ve ÇAYKUR'dan çay üreticileri için güç birliği
15:31Pamukkale Belediyesi'nden çiftçiler için alt yapı atağı
15:26"YEKDEM için uzatma ışığı yakıldı"
15:20Alışveriş merkezlerinin yönetim kadrosu yeni döneme hazır
15:20Bankacılık sektörünün mevduatı arttı