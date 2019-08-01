Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Temmuz ile biten haftada 4 milyar 300 milyon 272 bin lira arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 26 Temmuz ile biten haftada 4 milyar 300 milyon 272 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 218 milyon 503 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 26 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,18, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,79 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA