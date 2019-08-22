Haberler» Ekonomi» Haber

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı.

22.08.2019 15:12 Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 407 milyar 119 milyon 440 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 16 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,26 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:08   New York borsası yükselişle açıldı
17:06   KRİPTOPARA – BoJ açıklamasıyla piyasa yukarıya döndü
17:04   Sinop için sağanak uyarısı
17:00   TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
17:00   İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı
16:58   Altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi
16:55   Guterres, Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi