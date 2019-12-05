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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 Kasım ile biten haftada 19 milyar 658 milyon 188 bin lira arttı.

05.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 Kasım ile biten haftada 19 milyar 658 milyon 188 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Kasım ile biten haftada 19 milyar 658 milyon 188 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 501 milyar 534 milyon 597 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 29 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,83 yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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