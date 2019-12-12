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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Aralık ile biten haftada 5 milyar 959 milyon 584 bin lira arttı.

12.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:08Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 ile biten haftada 5 milyar 959 milyon 584 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 6 Aralık ile biten haftada 5 milyar 959 milyon 584 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 507 milyar 494 milyon 181 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 6 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,24, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,66 yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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