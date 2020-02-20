Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 617 milyar 530 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,31, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,91 yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA