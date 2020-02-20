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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira arttı.

20.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:33Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 617 milyar 530 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,31, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,91 yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 şubat, Banka, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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