Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı.
12.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:29
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 672 milyar 260 milyon 904 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,04, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14,34 yükseldi. - İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 672 milyar 260 milyon 904 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,04, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14,34 yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi
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