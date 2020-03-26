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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.

26.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:53
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.

Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 749 milyar 744 milyon 247 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 20 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,52, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 15,31 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi

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