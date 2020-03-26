Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.

26.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:55
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira arttı.
Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 749 milyar 744 milyon 247 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 20 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,52, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 15,31 yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Başkan Kavuş: "Virüs tehlikesine karşı biz her an ve her yerde teyakkuzdayız" - Haber 15:20: Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haber 15:20: Van'da üretilen hava dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Haber 15:20: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haber 15:19: Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber