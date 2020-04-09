Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira arttı.
09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 807 milyar 290 milyon 407 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,40, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,80 yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi