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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira arttı.

09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:52
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 807 milyar 290 milyon 407 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,40, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,80 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi
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