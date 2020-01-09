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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.

09.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:03Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 arttı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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