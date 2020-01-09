Haberler » Güncel » Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı - Haber

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.

09.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:05Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 arttı.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:15  ALEYNA TİLKİ HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARDI -1 - Haber
16:15  Ocak ayında deniz keyfi - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:23:46