Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 arttı.
(İHA)
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, Güncel Kaynak: İHA