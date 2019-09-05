Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 18 milyar 3 milyon lira artarak 2 trilyon 533 milyar 133 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Ağustos ile biten haftada 18 milyar 3 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 515 milyar 130 milyon liradan 2 trilyon 533 milyar 133 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 16 milyar 572 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 350 milyar 809 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 409 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 168 milyon lira artarak 409 milyar 53 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 181 milyar 93 milyon lirası konut, 5 milyar 848 milyon lirası taşıt ve 222 milyar 111 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 574 milyon lira artarak 381 milyar 391 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 artarak 113 milyar 733 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 907 milyon lirası taksitli, 64 milyar 825 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 123 milyar 649 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 82 milyar 172 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 269 milyon lira artarak 581 milyar 441 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA