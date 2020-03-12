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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükseldi.

12.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:19
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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