Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükseldi.
12.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:19
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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