Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 50 milyon lira azalarak 2 trilyon 490 milyar 918 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Ağustos ile biten haftada 21 milyar 50 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 511 milyar 968 milyon liradan 2 trilyon 490 milyar 918 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 32 milyar 530 milyon lira düştü. Söz konusu haftada yüzde 1,4 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 263 milyar 129 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 24 milyon lira artarak 402 milyar 239 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 178 milyar 478 milyon lirası konut, 5 milyar 951 milyon lirası taşıt ve 217 milyar 809 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 707 milyon lira azalarak 381 milyar 79 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artarak 113 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 57 milyon lirası taksitli, 64 milyar 144 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 artarak 119 milyar 706 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 79 milyar 926 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 201 milyon lira artarak 578 milyar 979 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA