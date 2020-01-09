Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 367 milyon lira azalarak 2 trilyon 646 milyar 894 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Ocak ile biten haftada 5 milyar 367 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liradan 2 trilyon 646 milyar 894 milyar liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 598 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 567 milyar 331 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 467,4 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 744 milyon lira yükselerek 467 milyar 380 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 199 milyar 268 milyon lirası konut, 7 milyar 50 milyon lirası taşıt ve 261 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 947 milyon lira azalarak 396 milyar 564 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 yükselişle 116 milyar 791 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 15 milyon lirası taksitli, 64 milyar 775 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 artarak 152 milyar 143 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 97 milyar 887 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 77 milyon lira artarak 617 milyar 572 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA