Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Ağustos ile biten haftada 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 325 milyar 913 milyon 703 bin liradan 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,88 yükselerek 1 trilyon 107 milyar 398 milyon 311 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 artarak 1 trilyon 156 milyar 558 milyon 798 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 94 milyon dolar azalarak 217 milyar 776 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 823 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 953 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 517 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 274 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 113 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,27 artarak 386 milyar 380 milyon 714 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,38 gerileyerek 358 milyar 903 milyon 498 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,98 azalarak 142 milyar 987 milyon 433 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 166 milyar 950 milyon 85 bin lirası konut, 4 milyar 438 milyon 302 bin lirası taşıt ve 214 milyar 992 milyon 327 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira artarak 2 trilyon 407 milyar 119 milyon 440 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azalış gösterdi.

Kaynak: AA