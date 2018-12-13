Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:06



13 Aralık 2018 Perşembe 15:06

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Aralık ile biten haftada 8 milyar 998 milyon 101 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 7 Aralık ile biten haftada 8 milyar 998 milyon 101 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 307 milyar 623 milyon 260 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 7 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,39, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,71 yükseldi.(İHA)