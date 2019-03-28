Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 384 milyar 744 milyon 764 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 22 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,09, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,42 yükseldi. - İSTANBUL