04.07.2019 15:05
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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Haziran ile biten haftada 9 milyar 847 milyon 689 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Haziran ile biten haftada 9 milyar 847 milyon 689 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 28 Haziran ile biten haftada 9 milyar 847 milyon 689 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 447 milyar 479 milyon 186 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 28 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,40, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,19 yükseldi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

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