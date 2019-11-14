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Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı

KONYA'da bankadan çektiği 50 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan Barış Çanlıdağ, sigara almak için bir büfeye girdi.

14.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:52Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı

KONYA'da bankadan çektiği 50 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan Barış Çanlıdağ, sigara almak için bir büfeye girdi. Çanlıdağ'ı takip eden bir kişi, parayı alıp, kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadınhanı ilçesinde bulunan Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Barış Çanlıdağ (55), kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çekip, 42 S 7900 plakalı hafif ticari aracına bindi. Parayı torpidoya koyan Çanlıdağ, yola çıktı. Bir süre sonra da sigara almak için cadde üzerindeki bir büfenin önünde durdu. Çanlıdağ, indiği aracın kapılarını kilitlemeden büfeye girdi. Barış Çanlıdağ'ı otomobiliyle takip eden kimliği belirsiz bir kişi ise torpidodaki parayı alıp, kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Geri döndüğünde paranın çalındığını fark eden Çanlıdağ ise polisi aradı.

'BÜFEYE GİRDİM, PARAYI ÇALMIŞLAR'

Barış Çanlıdağ, "Kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çektim. Sigara almak için büfeye girdim. Arabaya geri döndüğümde paranın çalındığını gördüm. Bir şey olmaz diye, kapıları kilitlememiştim. Beni takip etmişler" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Kosova Mahallesi, Selçuklu, Güncel

Kaynak: DHA

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