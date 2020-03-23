Bankalar çalışma saatlerin güncelledi! Diğer bankalardan da bekleniyor

Bu kararda yeni mesai saati 12.00 ila 17.00 arası olarak belirlendi. Bankalar TBB'nin açıklamasının ardından birer birer şube çalışma saatlerinde değişikliğe gittiklerini çıklamaya başladı.

DİĞER BANKALARDAN DA BEKLENİYOR

Bu kapsamda, Alternatif Bank'dadünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında şube çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Bankanın şubeleri 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler