Haberler» Dünya» Haber

Bankalar kredi fazilerini düşürdü, en uygun kredi hangi bankada?

Kamu bankalarının faiz indiriminin ardından özel bankalar da art arda faiz indirimi uygulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz oranlarını yüzde 24'ten 19.75'e düşürmesi sonrası kamu bankaları başta olmak üzere bankaların tamamı faiz oranlarını büyük oranda düşürdü

23.08.2019 20:15 Bankalar kredi fazilerini düşürdü, en uygun kredi hangi bankada?
Kamu bankalarının faiz indiriminin ardından özel bankalar da art arda faiz indirimi uygulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayında faiz oranlarını yüzde 24'ten 19.75'e düşürmesi sonrası kamu bankaları başta olmak üzere bankaların tamamı faiz oranlarını büyük oranda düşürdü.

Yüksek faizler sebebiyle azalan kredi talebi ve likidite maliyeleri düşen bankalar, özellikle konut kredisinde yüzde 2'lerden 1.4'lü seviyelere varan indirimler yaptı. Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında bu oran yüzde birin altına düştü.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
21:54   Putin'den orduya "hazır ol" talimatı
21:54   Erdoğan ve Putin İdlib'i görüştü
21:54   G7'de gündem Amazon ormanlarındaki yangınlar
21:54   Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor
21:54   Almanya'da sınır dışı edilen suçluların sayısı artıyor
21:44   Çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü
21:37   Hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri