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Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak

Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.

29.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:30
Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak
Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak - Ekonomi

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