Bankalar ne zaman açılıyor? Bankalar bugün açık mı?

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla 1 Haziran ile 9 Haziran 2019 tarihleri arasında kamu görevlileri idari izinli sayıldı. Kamu kurumlarında yer almayanlar ise Arife günü yarım gün çalışmış oldu. En çok merak edilen konu ise tatilin son bulduğu '7 Haziran'da bankalar açık mı?' oldu. İşte detaylar…

BANKALAR AÇIK MI?

Arife günü olan 3 Haziran'da yarım gün, bayramın ilk üç günü ise tatil olan bankalar, tatilin bittiği 7 Haziran'da çalışıyor. EFT işlemleri de Normal seyrinde devam edecek.

DEVLET DAİRELERİNDE İŞLEM YAPILMAYACAK

Resmi tatil sayılmayan 7 Haziran Cuma günü,bankalarda tam gün işlem yapılabilecek. Bazı özel kuruluşlarda da işlem yapılacak ancak devlet kurumlarında çalışanlar idari izinli sayılacağından işlem yapılamayacak. Hastane ve benzeri kurumlarda acil bölümlerinde hizmet verilecek.