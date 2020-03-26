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Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Korona virüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

26.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:29
Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
Korona virüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Bankalarda işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, içeriye tek tek alınan vatandaşlar 1 metre mesafesine dikkat etmiyor.

Korona virüsü nedeniyle yetkililer acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ancak dışarıya çıkan vatandaşlar işlemleri yaptırmak için banklar ve resmi kurumlara akın ediyor. Tehlikenin bir başka boyutu ise yakın temas. Bunun için içeride çalışanlar kendilerini koruma alırken, dışarıda kalanlar ise 1 metre kuralına dikkat etmiyor. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birbirlerine temas ediyor. İnegöl polisi kalabalık alanlarda sık sık devriye gezerek vatandaşları mesafe konusunda uyarıyor. Fakat yapılan o kadar uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmemek için bildiğini okumaktan başka çaresi kalmıyor. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar 12.00'de itibaren hizmet veriyor durum böyle olunca kalabalık bir ortam oluşuyor. İçeridekiler kendilerini güvenceye alırken dışarıdakiler ise risk altında. Saatlerce bekleyen vatandaşlar aynı riski evlerine taşıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Güncel

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