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Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında müşteriler içeriye sırayla alındı.

23.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:59
Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında müşteriler içeriye sırayla alındı. Bu nedenle banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, polis kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Keşan'da çeşitli işlemler için banka şubelerine gelenler, koronavirüs önlemleri kapsamında içeriye sırayla alındı. Müşterilerin bankalara sırayla alınması nedeniyle şube önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Zaman zaman kuyrukta bekleyenlerle bankaların güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Polis , şehir genelinde İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlar için sokağa çıkma sınırlaması kapsamında da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sokağa çıkmaları sınırlandırılan kişilerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Banka, Polis, Keşan, Güncel

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