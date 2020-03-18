Bankalar: Şubelere Gitmeyin, Mobil ve İnternet Bankacılığı Kullanın
Bankalar da corona virüsü nedeniyle yeni düzenlemeye geçti. Genel müdürlük ve şubelerde birçok çalışan evden
18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Bankalar da corona virüsü nedeniyle yeni düzenlemeye geçti. Genel müdürlük ve şubelerde birçok çalışan evden çalışmaya yönlendirildi. Bankalar, müşterileri için de bir dizi önlem açıkladı.
Bankalar, yeni tür koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem alan kurumların başında geliyor. Bankalar çalışanların sağlığını koruyarak, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Kendi içlerinde düzenlemeye giden bankalar, müşterilerine bilgilendirici e-postalar göndermeye başladı. Şubelerden de eksiksiz olarak hizmet vermeye devam edeceklerini belirten bankalar müşterilerin mevcur kalmadıkça bankaya gelmemeleri konusunda uyardı ve tüm nakit dışı işlemler için mobil ve internet bankacılığının kullanılmasını önerdi.
Bankalar bu süreçte müşterlerin mağdur olmaması için ATM'den günlük para çekme limitlerini yükseltti. Diğer banka ATM'lerinden para çekme işlemleri de ücretsiz yapılacak. ATM'lerden işlemlerin ATM tuşlarına basmadan/ekrana dokunmadan QR kodla yapılması öneriliyor. Bankalar ayrıca alışverişlerde banka kartı veya kredi kartı kullanılması, ödemenin mümkünse temassız şekilde yapılması önerisinde bulunuyor.
Bankalar, yeni tür koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem alan kurumların başında geliyor. Bankalar çalışanların sağlığını koruyarak, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Kendi içlerinde düzenlemeye giden bankalar, müşterilerine bilgilendirici e-postalar göndermeye başladı. Şubelerden de eksiksiz olarak hizmet vermeye devam edeceklerini belirten bankalar müşterilerin mevcur kalmadıkça bankaya gelmemeleri konusunda uyardı ve tüm nakit dışı işlemler için mobil ve internet bankacılığının kullanılmasını önerdi.
Bankalar bu süreçte müşterlerin mağdur olmaması için ATM'den günlük para çekme limitlerini yükseltti. Diğer banka ATM'lerinden para çekme işlemleri de ücretsiz yapılacak. ATM'lerden işlemlerin ATM tuşlarına basmadan/ekrana dokunmadan QR kodla yapılması öneriliyor. Bankalar ayrıca alışverişlerde banka kartı veya kredi kartı kullanılması, ödemenin mümkünse temassız şekilde yapılması önerisinde bulunuyor.
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Kaynak: Tamindir
Etiketler : Koronavirüs, Banka, ATM, Teknoloji
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