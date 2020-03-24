Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etki nedeniyle bankalar devreye girdi. Kamu bankalarının ardından teker teker açıklama yapan bankalar, vatandaşların kredi borçlarını erteleme kararı aldı. Şu ana kadar borç erteleyen banka sayısı 14'e ulaştı.

İLK ADIM 3 KAMU BANKASINDAN GELDİ

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilk adım Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan geldi. 3 kamu bankası da 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi borçlarını erteleyecek.

ALBAYRAK ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI YAPTI

Kamu bankalarının aldığı karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalara çağrı yaparak eşlik edilmesini istedi. Albayrak, "Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK'IN ÇAĞRISININ ARDINDAN TEKER TEKER AÇIKLADILAR

Albayrak'ın çağrısına ilk yanıt İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası ödemeleri 3 ay boyunca erteleme kararı aldı.

İş Bankası'nın ardından kervana diğer bankalar da katıldı. Ziraat Katılım,Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Akbank, DenizBank, Garabti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Kuveyt Türk ve Eximbank da kredi ödemelerini erteleyen bankalar oldu.

İşte kredi ertelemesine giden bankalar:

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle,uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz."

VAKIFBANK

Vakıfbank'ın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

HALKBANK

Halkbank'ın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

2) Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

3) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak.

4) Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

5) Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

6) Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

7) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

2) Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

3) KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

4) Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

ZİRAAT KATILIM

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1) Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ötelenmesine,

2) Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının;6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle,uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'ın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak.

2) İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

3) Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

4) Vakıf Katılım'dan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, "3 aylık maaş gideri" kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılacak.

5) Firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

EMLAK KATILIM

Emlak Katılım'ın açıkladığı destek paketi şöyle:

1) Bireysel ve kurumsal müşterilere, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerine erteleme imkanı sunulacak. Söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

2) Maaş müşterisi olan kurumsal müşterilere, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlanacak.

3) Finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları karşılanacak.

4) Mobil ve internet şube üzerinden yapılan bütün EFT ve havale işlemleri ücretsiz olacak.

5) Müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM günlük para çekme limiti 6 bin TL'ye yükseltilecek. Müşteriler, tüm kamu ATM'lerinin yanı sıra diğer banka ATM'lerinden de komisyonsuz para yatırıp ve çekebilecek.

AKBANK

AKBANK'ın açıkladığı pakette yer alan destekler:

1) Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

2) Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

3) Müşterilerimizin ATM'lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

4) Ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirildi.

DENİZBANK

Denizbank'ın açıkladığı destek paketi şöyle:

1) Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

2) Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

3) ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'nın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunulacak.

2) Ticari kredilerde müşteriler, mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek.

3) KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla desteklenecek. Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacak.

4) Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacak.

5) Yeni tip koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli destek verilecek. Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşterilere, içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacak.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'ın açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

2) Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesizdönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'nin açıkladığı pakette yer alan destekler şöyle:

1) Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

2) Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

3) Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'ün bireysel ve tüzel müşterilerine destek olmak amacıyla aldığı kararlar şöyle:

1) Koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde Nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri Haziran ayına ötelenecek.

2) Koronavirüsten etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının Nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri Haziran ayına ötelenecek.

3) Salgından etkilenen bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 1 ay ötelenecek.

4) Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde (ödemesiz dönem dahil) mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak.

EXİM BANK

Eximbank'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1) İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.

2) Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.

3) Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

4) Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.