Bankalara Finansal Raporlarını Elektronik Ortamda Sunma Zorunluluğu

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların kurum ve kuruluş birliklerine finansal raporlarını artık matbu olarak tevdi edemeyeceği, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabileceğine dair düzenleme hayata geçirildi.BDDK'nın Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, finansal raporların sunumu ve yayımlanmasına ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi.Bu kapsamda, bankalara, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları, ilgili oldukları yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorunluluğu getirildi.Öte yandan, Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalara da faaliyetlerine ait yıl sonu bilançoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve dipnotlarını, merkezlerinin bilanço ve gelir tablolarını kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi edeceği bildirildi.Yönetmelik değişikliği ile ayrıca, bankaların mart, haziran ve eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını 45 gün içinde, konsolide olanları ise 75 gün içinde kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda ileteceği belirtildi.Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerle bankalar artık finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.Yıl sonu finansal tablolar Resmi Gazete'de ilan edilecekYönetmeliğin finansal raporların sunumu ve yayımlanmasına ilişkin maddelerinde yapılan diğer bir değişiklikle bankalara, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını dipnotsuz bir şekilde ilgili oldukları yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar Resmi Gazete'de ilan etme yükümlülüğü getirildi.Söz konusu maddeden, daha önceki yönetmelikte yer alan şu ifadeler ise çıkarıldı:"Bankalar ilanın yapıldığı Resmi Gazete'nin tarih ve sayısı ile yayımlanan bilgilerin internet sayfasından ulaşılabileceğine ve ilan edilen bilgilerin kuruma gönderilen bilgilerle aynı olduğuna ilişkin beyanlarını Resmi Gazete'deki ilanı müteakip, 7 gün içinde kuruma bildirir."