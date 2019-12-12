Haberler » Güncel » Bankalararası Kart Merkezi'nden 'güvenlik' açıklaması - Haber

Bankalararası Kart Merkezi'nden 'güvenlik' açıklaması

Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin iddialara BKM'den açıklama geldi.

12.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:05Bankalararası Kart Merkezi'nden 'güvenlik' açıklaması
'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin iddialara BKM'den açıklama geldi. Açıklamada "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır" denildi.
Bankalararası Kart Merkezi, kart güvenliğiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir.
Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.
Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir" ifadeleri yer aldı.
(İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38 Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara... - Haber
14:38 Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası - Haber
14:36 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı - Haber
14:36 YEE bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Haber
14:36 Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:39:08