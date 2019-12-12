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Bankalararası Kart Merkezi'nden kart dolandırıcılık iddialarına karşı açıklama geldi

Bankalararası Kart Merkezi'nden son zamanlarda çıkan kart bilgilerinin çalındığına dair haberlerle ilgili resmi bir açıklama geldi.

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:02Bankalararası Kart Merkezi'nden kart dolandırıcılık iddialarına karşı açıklama geldi

"Basına yansıyan, 'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir.

Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Bültenler

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