Bankalarda korona virüs kuyruğu
Bankalarda korona virüs kuyruğu Müşteriler banka şubelerine tek tek alındı İstanbul'da banka şubelerine giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapıda kaldı.
16.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
Bankalarda korona virüs kuyruğuMüşteriler banka şubelerine tek tek alındı
İSTANBUL - İstanbul 'da banka şubelerine giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapıda kaldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar tek tek içeri alınınca, kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi Dünyayı saran korona virüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bankalar, korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu.Banka kuyruğunda bekleyen Kasım Güney "Bizim vatandaşlar için iyi düşünmüşler. İçeride bekleyip kalabalık olmaktansa dışarıda beklemek sağlık açısından iyi. Teşekkür ederiz. Bu uygulamadan memnunum. Çünkü virüs bulaşan kişi sayısı 18 olmuş bakanın açıkladığına göre. İleri de inşallah daha az olur da atlatırız ülke olarak" dedi.Kuyruktaki bir diğer vatandaş Sabit Güney ise " İçeri birikip beklemektense daha iyi tek tek alınıyor. Güzel bir şey yani. Keşke hep böyle olsa" diyerek uygulamayı desteklediğini belirtti.
İSTANBUL - İstanbul 'da banka şubelerine giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapıda kaldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar tek tek içeri alınınca, kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi Dünyayı saran korona virüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bankalar, korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu.Banka kuyruğunda bekleyen Kasım Güney "Bizim vatandaşlar için iyi düşünmüşler. İçeride bekleyip kalabalık olmaktansa dışarıda beklemek sağlık açısından iyi. Teşekkür ederiz. Bu uygulamadan memnunum. Çünkü virüs bulaşan kişi sayısı 18 olmuş bakanın açıkladığına göre. İleri de inşallah daha az olur da atlatırız ülke olarak" dedi.Kuyruktaki bir diğer vatandaş Sabit Güney ise " İçeri birikip beklemektense daha iyi tek tek alınıyor. Güzel bir şey yani. Keşke hep böyle olsa" diyerek uygulamayı desteklediğini belirtti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bankalarda korona virüs kuyruğu
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