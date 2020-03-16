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Bankalarda koronavirüs önlemi

ANTALYA'da özel bir banka, koronavirüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, kaldırımda sıraya geçilmesi uygulamasını hayata geçirdi.

16.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:46
Bankalarda koronavirüs önlemi

ANTALYA'da özel bir banka, koronavirüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, kaldırımda sıraya geçilmesi uygulamasını hayata geçirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüse karşı önlemler artıyor. Ülke genelinde salgını önlemek için birçok yeni uygulamada da hayata geçiriliyor. Antalya 'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine de koronavirüsle ilgili şube içerisinde yoğunluluk oluşmaması için hayata geçirilen uygulamalara ilişkin bilgilendirme yazısı konuldu. Hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıklı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadeleri yer aldı. Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Banka, Güncel

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