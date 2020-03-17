BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı.
17.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.
Ataşehir 'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı. Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel" diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan 'Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok" diye konuştu.
Ataşehir 'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı. Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel" diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan 'Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Etiketler : Koronavirüs, Ataşehir, Banka, Güncel
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