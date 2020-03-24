Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bankalarda koronavirüs önlemleri - Haberler

Bankalarda koronavirüs önlemleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bankalarda da tedbirler alınıyor.

24.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bankalarda da tedbirler alınıyor.
Edirne 'deki banka şubelerinin görevlileri, işlem yaptırmak için bankaya gelen vatandaşların eline dezenfektan sıkıyor.
İçeriye şubedeki gişe sayısı kadar insan alınırken, işlem yaptırmak isteyenler şubeye sırayla giriyor.
Banka görevlileri de maske ve eldiven kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor.
Banka güvenlik görevlisi Atalay Durmuş, AA muhabirine, koronavirüse karşı bankalarda da önlem alındığını söyledi.
Bankaya girecek vatandaşların ellerine dezenfektan ya da kolonya tuttuklarını belirten Durmuş, "Daha sonra içeride sırayla işlemleri yapılıyor. Örneğin 5 kişinin işlemi bittikten sonra sırada bekleyen diğer 5 kişiyi işlem için bankaya alıyoruz." dedi.
Bankada işlem yaptırmak için bekleyen Tamer Eryıldızlı ise toplum sağlığı açısından uygulamanın doğru olduğunu belirterek, "Bankaya sırayla girerek işlemimizi yapıyoruz. Vatandaş olarak koronavirüs önlemlerimizi bizler de alıyoruz." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bankalarda koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bankalarda koronavirüs önlemleri
Etiketler : Edirne, Banka, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda - Haber 15:00: Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor - Haber 15:00: Esenyurt'ta eczanelerin fiyat oyununu zabıta böyle bozdu - Haber 15:00: Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu - Haber 15:00: Denizli'de bir evden 15 kamyon çöp çıktı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading