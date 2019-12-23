Haberler » Güncel » Bankalardan 'ekspertiz ücretlerinin geri ödenmesi' talebi - İZMİR - Haber

Bankalardan "ekspertiz ücretlerinin geri ödenmesi" talebi - İZMİR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı'nın mahkemenin kararını vatandaşlarla paylaşmasının görüntüleri Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in açıklamaları İZMİR - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek...

23.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı'nın mahkemenin kararını vatandaşlarla paylaşmasının görüntüleri
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in açıklamaları İZMİR - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi.
Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.
Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.
Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin başvurmaları halinde bankaların gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporu bedelini iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Ekspertiz ücretleri bankalar için ekstra gelir kaynağı durumuna geldi. Bankalar normal koşullarda 300 lira ekspertiz ücreti öderlerken, tüketicilerden 600 lira 700 lira gibi ücretler talep edebiliyorlar. Ayrıca bankalar tüketicilerden aldıkları ekspertiz ücretlerinin faturasını da kendi adlarına kestirerek vergiden düşüyorlar. Bu devlete karşı yapılan bir hile. Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi bankanın ekspertiz işlemine ilişkin toplu fatura sunduğunu, davalı adına bağımsız fatura sunmadığından, yapmış olduğu ekspertiz işlemini davalı adına faturalandıramadığından davanın reddine karar verdi ve Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadı. Bankadan konut kredisi kullanmış tüketiciler, ekspertiz ücreti ödemişlerse, tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına da gerek yoktur. Bu konuda Tüketici Hakem Heyeti, bankadan bilgi isteyecektir."
Şahin, bu çerçevede tüm ekspertiz ücretlerinin geriye dönük 10 yıl içinde tamamen ödenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konudaki başvurularında tüketicilere destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Bankalardan

Mahmut Şahin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   Kadıköy'de dev dalgalar - Haber
12:18   Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor - Haber
12:18   Talas Belediyesinden ev temizliği hizmeti - Haber
12:14   Başkan Çolakbayrakdar, "Geri dönüşümle hem çevreye hem de ülke ekonomisine dev katkı sağlıyoruz" - Haber
12:13   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 112'nci gününde - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:19:49