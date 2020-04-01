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Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi

Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:24
Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi
Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.
Emekli Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri bugün başlarken, tahsis numaralarına göre 1-5 Nisan'da ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliye ise 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek.
Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.
Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.
Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.
Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile evde ödeme
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.
Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bağ Kur, Banka, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi - Ekonomi

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